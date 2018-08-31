Следком Удмуртии начал проверку расследования о сексуальном насилии над детьми преподавателем телестудии

Следком Удмуртии проверит ход расследования дела о сексуальном насилии над детьми в телестудии Глазова. Причиной послужили сообщения СМИ «о применении незаконных методов расследования в отношении обвиняемого».

Адвокат обвиняемого в сексуальном насилии над подростками преподавателя детской телестудии заявил, что в полиции «применили незаконные методы расследования в целях получения признательных показаний», передает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Отмечается, что следователи проверят доводы защиты и примут процессуальное решение по результатам проверки.