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Следком Удмуртии начал проверку расследования о сексуальном насилии над детьми преподавателем телестудии

17:52, 31.08.2018
Следком Удмуртии начал проверку расследования о сексуальном насилии над детьми преподавателем телестудии
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Следком Удмуртии проверит ход расследования дела о сексуальном насилии над детьми в телестудии Глазова. Причиной послужили сообщения СМИ «о применении незаконных методов расследования в отношении обвиняемого».

Адвокат обвиняемого в сексуальном насилии над подростками преподавателя детской телестудии заявил, что в полиции «применили незаконные методы расследования в целях получения признательных показаний», передает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Отмечается, что следователи проверят доводы защиты и примут процессуальное решение по результатам проверки.

Происшествия Удмуртия
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