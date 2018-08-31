В Удмуртии 1 сентября будет запрещена продажа спиртного
Торговля алкоголем 1 сентября будет запрещена в Удмуртии. Об этом напомнили в пресс-службе УМВД по Ижевску. В День знаний по всей республике действует запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 10.00 до 22.00 часов.
Как сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Сергей Якимов, в территориальных отделах полиции города будут созданы мобильные группы по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Добавим, что согласно республиканскому законодательству, помимо 1 сентября розничная продажа спиртных напитков также запрещена в Удмуртии 25 мая (День проведения последних звонков в школах), 1 июня (День защиты детей), а также 11 сентября (Всероссийский день трезвости).
Ограничения не касаются заведений общепита, если продажа осуществляется для потребления алкоголя в самом помещении кафе.Общество Удмуртия
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