В Удмуртии 1 сентября будет запрещена продажа спиртного

Торговля алкоголем 1 сентября будет запрещена в Удмуртии. Об этом напомнили в пресс-службе УМВД по Ижевску. В День знаний по всей республике действует запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 10.00 до 22.00 часов.

Как сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Сергей Якимов, в территориальных отделах полиции города будут созданы мобильные группы по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Добавим, что согласно республиканскому законодательству, помимо 1 сентября розничная продажа спиртных напитков также запрещена в Удмуртии 25 мая (День проведения последних звонков в школах), 1 июня (День защиты детей), а также 11 сентября (Всероссийский день трезвости).

Ограничения не касаются заведений общепита, если продажа осуществляется для потребления алкоголя в самом помещении кафе.