«Ак Барс» Банк подарит каждому первокласснику Татарстана образовательные комплекты на двух государственных языках

1 сентября 21-й раз подряд «Ак Барс» Банк проведет ежегодную благотворительную акцию «Подарок первокласснику» для учеников первых классов общеобразовательных школ Республики Татарстан. Каждый первоклассник получит комплект с обучающей книгой (0+) и диском с игрой (0+) – на русском и татарском языках.

Всего подарки получат 53 тысячи учеников. Проект помогает в изучении двух государственных языков Республики Татарстан, расширении кругозора детей и получении новых знаний в игровой форме. Тема проекта меняется с каждым годом, в этом году — «Путешествие в страну Экологию». В команде по разработке комплекта по традиции приняли участие ведущие методисты, художники и аниматоры г. Казани.

Новинка этого года — игра, открыта всем желающим онлайн по адресу https://game.akbars.ru (0+). Таким образом, познакомиться с образовательным материалом смогут не только первоклассники Татарстана, но и других регионов России.

Ключевая составляющая подачи образовательного материала — игровая интерактивная форма, комфортная для первоклассников. Методология книги и мультимедийного диска соответствуют образовательным стандартам и требованиям к обучающим материалам для детей младшего школьного возраста.

Одна из важных задач проекта — воспитательная. В историях о приключениях главных героев — первоклассника Барсика, начитанного Банкомаша и веселой Выручалочки — заложены высокие ценности: доброта, честность, любовь и уважение к природе, родителям и учителям, взаимовыручка, дружба, работа в команде.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал