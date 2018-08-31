Ростехнадзор проверил на безопасность новую школу в «Салават купере»

Ростехнадзор проверил безопасность вновь построенной общеобразовательной школы на 1,2 тыс. учащихся в квартале 11-8 жилого района «Салават купере» в Казани.

По итогам проверки было установлено, что электроустановка отвечает требованиям безопасности и правилам. Было выдано разрешение на допуск в эксплуатацию, передает пресс-служба Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Напомним, в Татарстане к 1 сентября откроются семь новых школ. В том числе одна в «Салават купере». На ее строительство выделяли 1 млрд рублей.

