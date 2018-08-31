На главу ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова завели еще одно уголовное дело за легализацию денег

На главу ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова завели новое уголовное дело. Его подозревают в легализации 400 млн рублей, полученных за продажу участка под Sunrise City от турецких инвесторов.

По некоторым данным, часть незаконно полученных денег была потрачена на новый клуб единоборств в 9-м комплексе и покупку стройматериалов для ЖК Europa Tower, передает Chelny.biz со ссылкой на источники.

Отмечается, что еще одно уголовное дело может быть возбуждено по другому эпизоду — препятствие со стороны Миронова предпринимательской деятельности. Он связан с бизнесменом Элчином Мамедовым. Сейчас проводится следственная проверка.

Напомним, Миронова подозревают в мошенничестве. Общий ущерб бюджету от его действий в Следкоме оценивают более чем в 250 млн рублей. Стоит отметить, что еще до привлечения к уголовной ответственности бенефициара «Еврогрупп» его структуры вернули в муниципальную собственность земли на 2 с лишним млрд рублей.

В июле Набережночелнинский суд отказался продлевать ему домашний арест, под которым он находился три месяца, и избрал ему альтернативную меру наказания — запрет определенных действий.