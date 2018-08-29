Лекторий «БИМ-радио» 30 августа: мода 1980-х, Пауль Клее, экранизации и Queen

Фото: Пауль Клее. Золотая рыбка. 1925г.

Лекции пройдут в арт-пространстве «bалкон» с 13 до 17 часов.

Наряду с концертами и другими массовыми мероприятиями 30 августа казанцев ждут увлекательные лекции по истории моды, кино, живописи и музыкальной эстрады. Организатор — лекторий «БИМ-радио». Место встречи — арт-пространство «bалкон» (ул. Пушкина, д. 52).

В 13.00 персональный стилист, имидж-консультант, историк моды Надежда Бахтина расскажет о главных событиях 1980-х в США, Европе и СССР, кумирах десятилетия, модных инновациях и их авторах, а также о современных интерпретациях распространенных тогда стилей (хиппи, яппи, хип-хоп, гранж, милитари, диффузный).

В 14.00 искусствовед и культуролог, мастер художественной куклы, фотограф, член Союза художников РТ Марина Ахметова научит «читать» картины крупнейшего авангардиста и самого изучаемого художника XX века Пауля Клее.



В 15.00 киновед, программный директор X Международного молодежного кинофестиваля в Казани Адиля Хайбуллина раскроет новые грани лучших экранизаций литературных произведений. Смотреть любимые фильмы со знанием дела станет еще интереснее.

В 16.00 музыковед и джазовая певица Валерия Полак проанализирует всемирно известные хиты легендарной рок-группы Queen.

Напомним, культурно-искусствоведческий лекторий — новый оффлайн-проект «БИМ-радио», стартовавший этим летом. Это увлекательные лекции по истории моды, кино, живописи, архитектуры и музыкальной эстрады, рассчитанные на широкую аудиторию. Они помогут сформировать и углубить знания в классическом и современном искусстве, а также станут еще одной формой культурного досуга горожан.

Следить за новостями лектория можно в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram @lectorybim (#лекторийбимрадио). А записаться на лекции — по телефону: +7 9872357302.



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