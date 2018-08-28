Оливье Тилль скоро подпишет контракт с «Уфой»

«Уфа» в ближайшее время подпишет хавбека люксембургского «Прогреса» из Нидеркорна Оливье Тилля. Накануне он дал пресс-конференцию у себя в Люксембурге, где раскрыл некоторые тайны контракта с «горожанами».

Контракт с футболистом будет подписан на 4 года. Играть Тилль будет под 29-м номером.

— Это моя мечта — играть в профессиональной лиге. Я доволен, но в то же время мне немного грустно. Здесь, дома, у меня много друзей. Но я думаю, что это отличный момент для того, чтобы сделать этот шаг, и я готов к нему. У меня есть возможность для роста. И я надеюсь, что вместе с «Уфой», я смогу совершить этот рывок, — сказал Оливье.