В Татарстане сотрудницу «ЮВТ Аэро» осудили за серию хищений на полмиллиона рублей

Бугульминский городской суд приговорил главного специалиста кадровой службы АО «ЮВТ Аэро» Татьяну Машканцеву к 4 годам лишения свободы условно за серию хищений на общую сумму свыше 530 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте суда.

Макшанцева была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, после создания авиакомпании его руководство издало приказ, установив «в целях мотивирования сотрудников» льготные для них и членов их семей тарифы на билеты. Макшанцева, зная об этом приказе, предлагала своим знакомым билеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург по стоимости ниже, чем они продаются в авиакомпании, затем покупала их по льготной цене, а разницу в стоимости присваивала.

Таким образом, она в период в 2015 по 2017 годы похитила у «ЮВТ Аэро» более 530 тыс. рублей.

