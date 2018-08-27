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Олег Бачурин примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

15:30, 27.08.2018 Мероприятие:  Online-конференция с Олегом Бачуриным, председателем правления ООО КБЭР «Банк Казани»
Олег Бачурин примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

29 августа в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин.

Тезисы встречи:

  • Стратегия развития Банка Казани, или мы ждем перемен?
  • Интернет-банкинг и IT-тенденции на финансовом рынке
  • Доступность финансирования: поддержка малого и среднего бизнеса


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МероприятияOnline-конференции
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