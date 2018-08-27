Олег Бачурин примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
29 августа в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин.
Тезисы встречи:
- Стратегия развития Банка Казани, или мы ждем перемен?
- Интернет-банкинг и IT-тенденции на финансовом рынке
- Доступность финансирования: поддержка малого и среднего бизнеса
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