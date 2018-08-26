Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем

Российские дипломаты обвинили британские ВВС в «провокационной деятельности» в ответ на сопровождение российского самолета над акваторией Черного моря.



«Какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?», — передает РБК со ссылкой на посольство.

В диппредставительстве подчеркнули, что действия российских вооруженных сил «строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании».

Ранее в Минобороны России предупредили, что в Сирии боевики готовят инсценировку химатаки.