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Сегодня в Татарстане туман и до +24

05:32, 26.08.2018
Сегодня в Татарстане туман и до +24
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 26 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков по республике не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +7°С до 12°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С.

В Казани днем ожидается от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха — от +19°С до +22°С.

Общество Татарстан
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