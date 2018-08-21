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Путин обсудил с королем Иордании вопросы урегулирования кризиса в Сирии

19:59, 21.08.2018
Путин обсудил с королем Иордании вопросы урегулирования кризиса в Сирии
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II по телефону обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии.

«Особое внимание уделено работе по обеспечению возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Короля Абдаллу II и весь иорданский народ с праздником Курбан-байрам.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Также Путин и король Иордании выразили удовлетворение дружественным и конструктивным характером российско-иорданского сотрудничества.

В прошлом месяце Путин обсудил с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке и общие усилия по борьбе с международным терроризмом.

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