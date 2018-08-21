«Матч ТВ» покажет матчи «Уфы» и «Зенита» против «Рейнджерс» и «Мольде»

Телеканал «Матч ТВ» 23 августа в прямом эфире покажет первые игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с участием «Зенита» и «Уфы».

«Зенит» в четверг сыграет с норвежским «Мольде» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19.00 мск. Комментировать матч будут Геннадий Орлов и Павел Богданов.

«Уфа» в этот же вечер встретится с шотландским «Рейнджерс» в Глазго. Матч стартует в 21.45 мск, прямая трансляция на телеканале начнется в 21.40 мск. Матч прокомментирует Денис Казанский.

На предыдущей стадии «Уфа» одолела «Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) — 2:1 и 2:2. А «Зенит» спасся после поражения в Минске от «Динамо» 0:4, выиграв дома 8:1 в дополнительное время.

