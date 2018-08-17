Международный союз конькобежцев обнулил рекорды Загитовой и Медведевой
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все рекорды в фигурном катании, установленные до сезона 2018/19 годов.
Поводом для такого решения послужили существенные поправки в оценку исполнения элементов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В дополнение к введению +5 / -5 GOE, все статистические данные начинаются с нуля в течение сезона 2018/19. Все предыдущие статистические данные теперь являются историческими», — говорится в заявлении ISU.
Таким образом, рекорды, в том числе установленные российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, были обнулены и признаны историческими.
Напомним, ранее Алина Загитова снялась в рекламе японской игры для смартфонов.Спорт УдмуртияТатарстан
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