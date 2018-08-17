Международный союз конькобежцев обнулил рекорды Загитовой и Медведевой

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все рекорды в фигурном катании, установленные до сезона 2018/19 годов.

Поводом для такого решения послужили существенные поправки в оценку исполнения элементов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В дополнение к введению +5 / -5 GOE, все статистические данные начинаются с нуля в течение сезона 2018/19. Все предыдущие статистические данные теперь являются историческими», — говорится в заявлении ISU.

Таким образом, рекорды, в том числе установленные российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, были обнулены и признаны историческими.

Напомним, ранее Алина Загитова снялась в рекламе японской игры для смартфонов.