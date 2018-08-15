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Алина Загитова исполнила роль волшебницы в рекламе японской игры для смартфонов

15:31, 15.08.2018

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской игры «Magia Record», предназначенной для смартфонов на Android и iOS.

В ролике Загитова исполнила роль одной из героинь игры, которая впоследствии превращается в волшебницу.

«Для меня это что-то необычное, первый раз такое делаю. Очень прикольно смотрится, и я очень благодарна японским костюмерам, которые придумали этот замечательный костюм. Он мне подходит. Очень рада, что меня пригласили, мне очень тут понравилось. Это какой-то новый опыт для меня, первый раз в таких съемках участвую», — поделилась впечатлениями Загитова.

Спорт УдмуртияТатарстан
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