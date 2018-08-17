Новости бизнеса

14:43 МСК
Новости раздела
Бизнес

Челябинский «Уралавтоком» отказался от требований банкротства НЕФАЗа

13:54, 17.08.2018
Челябинский «Уралавтоком» отказался от требований банкротства НЕФАЗа
Фото: mvd.tatarstan.ru

Челябинское ООО «Уралавтоком» отказалось от банкротства ПАО «НЕФАЗ». Компания направила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство о возвращении иска.

Согласно материалам суда, еще 10 августа заявление о банкротстве НЕФАЗа было оставлено без движения.

Напомним, что сумма долга предприятия в заявлении не называлась. Перед этим «Уралавтоком» уже отсудил у НЕФАЗа 4,7 млн рублей.

БизнесПромышленность Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок