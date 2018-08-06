Челябинский «Уралавтоком» потребовал банкротства НЕФАЗа

Челябинское ООО «Уралавтоком» направило в арбитражный суд Башкирии иск к ПАО «НЕФАЗ». Компания требует банкротства предприятия за очередной долг.

Ранее «Уралавтоком» уже отсудил у НЕФАЗа 4,7 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, что НЕФАЗ на 50,02% принадлежит ПАО «КАМАЗ». Еще 28,5% принадлежит властям Башкирии через АО «Региональный фонд». Ранее правительство РБ сообщило о намерении продать свою долю в другом предприятии КАМАЗа в республике – Туймазинском заводе автобетоновозов. Однако руководству компании удалось найти общий язык с властями.