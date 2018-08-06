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Челябинский «Уралавтоком» потребовал банкротства НЕФАЗа

19:32, 06.08.2018
Челябинский «Уралавтоком» потребовал банкротства НЕФАЗа
Фото: wikipedia.org / Vario Solo

Челябинское ООО «Уралавтоком» направило в арбитражный суд Башкирии иск к ПАО «НЕФАЗ». Компания требует банкротства предприятия за очередной долг.

Ранее «Уралавтоком» уже отсудил у НЕФАЗа 4,7 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, что НЕФАЗ на 50,02% принадлежит ПАО «КАМАЗ». Еще 28,5% принадлежит властям Башкирии через АО «Региональный фонд». Ранее правительство РБ сообщило о намерении продать свою долю в другом предприятии КАМАЗа в республике – Туймазинском заводе автобетоновозов. Однако руководству компании удалось найти общий язык с властями.

Промышленность БашкортостанТатарстан
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