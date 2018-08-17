Сотрудники Google выступили против запуска поисковика для Китая

Около тысячи сотрудников американской компании Google подписали письмо, в котором выразили протест против запуска цензурируемой версии поисковика для Китая.

В письме говорится, что многие из работников компании узнали о проекте «Стрекоза» (Dragonfly) из СМИ. Поэтому они требуют от руководства большей прозрачности, пишет The New York Times со ссылкой на копию документа.

Также сотрудники Google указали на этические и моральные проблемы, которые возникнут при возвращеним компании в КНР. Именно из-за политики страны, в частости, из-за цензуры 8 лет назад корпорация ушла с китайского рынка именно из-за политики страны, в частности, из-за цензуры.

Ранее сообщалось, что Google вложит $550 млн в китайский интернет-магазин конкурента AliExpress — JD.com.