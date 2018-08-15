В Самаре инкассаторский автомобиль насмерть сбил мужчину

В Самаре произошло авария со смертельным исходом с участием инкассаторского автомобиля.

Инцидент случился поздно вечером, 14 августа. Водитель бронированного мини-грузовика, следуя по проспекту Юных пионеров, не заметил пожилого мужчину и наехал на него. По предварительной версии, самарец переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мужчина отлетел на несколько метров и получил серьезные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи, пишет «АиФ-Самара».

По данному факту проводится проверка, выясняются все подробности произошедшего.

Напомним, ранее в Пермском крае в аварии с рейсовым автобусом погибли два человека.