В Минске во время матча Лиги Европы было арестовано 14 россиян

В Минске во время матча Лиги Европы между местным «Динамо» и «Зенитом» было арестовано 16 человек. 14 из них — граждане России, информирует Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.



На 11 задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, на пятерых — о распитии алкогольных напитков в общественном месте. Все задержанные уже отпущены.

Напомним, накануне «Динамо» разгромило питерский «Зенит» со счетом 4:0 в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. На матче присутствовало 2,3 тыс. российских болельщиков.



«Уфа» в этом же турнире выиграла домашний поединок у «Прогреса» из Люксембурга — 2:1.

