В Лаишевском районе РТ собираются построить тематический парк развлечений

Турецкие предприниматели могут построить в Лаишевском районе парк развлечений. Они уже осмотрели земельные участки Смарт-сити, расположенные на территории села Столбище, в качестве территории, где может расположиться объект.

В делегацию вошли член правления компании «Гюрсой групп» Фатих Гюрсой, директор по развитию «Кальон холдинг» Салих Левент Качар, член правления компании «Танрыверди холдинг» Джелал Зинзаде.

Как сообщает пресс-служба района, подобный парк развлечений уже работает в Стамбуле и называется «Isfanbul». Он включает в себя торговые и выставочные центры с более чем 200 магазинами, различными точками питания, гостиницей, кинотеатром 5D и аттракционами для всей семьи. Общая сумма инвестиций составила 650 млн долларов. В 2016 году «Isfanbul» вошел в Топ-10 парков среди 800 тематических парков в Европе в «European Star Award».

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить на территории стадиона «Самара Арена» парк развлечений.