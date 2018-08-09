Обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» госпитализировали

Из следственного изолятора госпитализировали обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной, службы по Кемеровской области Андрей Бурсин госпитализирован из следственного изолятора.



«Его должны были везти на экспертизу. Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой»,— передает ТАСС со ссылкой на жену обвиняемого Татьяну Бурсину.

По ее словам, следствие оказывает давление на Бурсина. Отмечается, что следователь, который расследует уголовное дело, не разрешает свидания.

«В свидании вам отказываю, потому что там нет условий. Можете потом написать на нас жалобу», — процитировала Бурсина слова сотрудника СК.



Напомним, мужчину задержали 7 июля. Он первым прибыл на место пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. В отношении Бурсина возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в халатности.