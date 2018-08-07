В МЧС предупредили жителей Башкирии о грозах
В главке МЧС по Башкирии предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозам Гидрометцентра республики, в ближайшие сутки ожидаются дожди, местами грозы и град.
Ночью в отдельных районах пройдут ливни. Ветер слабый, днем порывы до 17—22 м/с, говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.
Температура воздуха ночью 13—18 градусов выше ноля. Днем от +23°С до +28°С.
На дорогах утром местами туман видимостью 500—1 000 м.Общество Башкортостан
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