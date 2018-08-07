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В МЧС предупредили жителей Башкирии о грозах

18:35, 07.08.2018

В главке МЧС по Башкирии предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозам Гидрометцентра республики, в ближайшие сутки ожидаются дожди, местами грозы и град.

Ночью в отдельных районах пройдут ливни. Ветер слабый, днем порывы до 17—22 м/с, говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Температура воздуха ночью 13—18 градусов выше ноля. Днем от +23°С до +28°С.

На дорогах утром местами туман видимостью 500—1 000 м.

Общество Башкортостан
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