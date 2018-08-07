Врио главы минэкономразвития Самарской области переходит на работу в Москву

Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко покидает свой пост.

Причиной ухода стала новая работа. В ближайшее время чиновник займет должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации в Москве. Однако он продолжит трудиться в качестве советника губернатора Самарской области на общественных началах, пишет «Коммерсант».

Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Михаил Жданов.

Напомним, ранее в Законодательном собрании Кировской области произошли кадровые перестановки.

Справка

Александр Кобенко родился в 1978 году в Омской области. Закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию г. Омска. Работал экономистом в АО «Омский каучук», ОАО «Омсктехуглерод». Затем работал в Москве — в ООО «Карана» и ООО «Когито Менеджмент Консалтинг».

С 2005 года трудился на ОАО «АвтоВАЗ», с 2009 года — директор дирекции по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике.

19 июня 2012 года назначен на должность заместителя председателя Правительства — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.