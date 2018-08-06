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«Пересвет» отозвал иск о банкротстве «Российских ипподромов»

20:09, 06.08.2018 1
«Пересвет» отозвал иск о банкротстве «Российских ипподромов»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Банк «Пересвет» отказался от исковых требований к АО «Российские ипподромы». Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве.

Решение было вынесено 2 августа, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Напомним, что АО «Российские ипподромы» управляет 17 ипподромами России. В том числе компании принадлежит и «Нижегородский ипподром».

Ранее сообщалось, «Российские ипподромы» отменили приказ о консервации ипподрома в Нижнем Новгороде.

Бизнес
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:31
    Я правильно понял: Пересвет кредитовал небличное АО "Российские ипподромы"? И отказался их банкротить? Неужели так?
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