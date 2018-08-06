«Пересвет» отозвал иск о банкротстве «Российских ипподромов»
Банк «Пересвет» отказался от исковых требований к АО «Российские ипподромы». Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве.
Решение было вынесено 2 августа, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Напомним, что АО «Российские ипподромы» управляет 17 ипподромами России. В том числе компании принадлежит и «Нижегородский ипподром».
Ранее сообщалось, «Российские ипподромы» отменили приказ о консервации ипподрома в Нижнем Новгороде.Бизнес
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