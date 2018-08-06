Суд сократил срок ареста главреда «РИА Новости Украина» на пять дней

Апелляционный суд Херсонской области сократил срок ареста руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на пять дней — c 13 до 8 сентября. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Нельзя больше 60 дней содержать человека под стражей. То есть суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьей определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление. Но тут же удовлетворил ходатайство (следствия), поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней — до 8 сентября», — приводит его слова «РИА Новости».



Напомним, что в середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.