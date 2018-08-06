Матч Лиги Европы между «Уфой» и «Прогресом» обслужит бригада судей из Швейцарии

Швейцарский арбитр Штефан Клосснер будет работать на первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы между российской «Уфой» и люксембургским «Прогресом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Клосснеру будут его соотечественники Марко Цюрхер и Жан-Ив Вихт, резервный арбитр Урс Шнидер, также из Швейцарии.

Напомним, первый матч между «Уфой» и «Прогресом» пройдет 9 августа на стадионе «Нефтяник». Ответный поединок назначен на 14 августа в Люксембурге, что вызвало негодование со стороны уфимской команды из-за накладки с матчем РПЛ против «Краснодара».

Ранее «Уфа» в двух матчах прошла словенский «Домжале».