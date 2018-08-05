Росстат назвал количество безработных в Саратовской области

В Саратовской области насчитывается 64,4 тысячи зарегистрированных безработных граждан.

По данным Росстата, это 5,4% от общего количества трудоспособных мужчин и женщин старше 15 лет. Цифра приводится на 1 июня этого года.

В целом уровень безработицы по России составил 4,7% — это 3,5 миллиона человек. Среди безработных — 50,8% женщин, уровень безработицы сельских жителей — 6,5%, городских — 4,1%.

Напомним, правительство России разрабатывает проект повышения пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников.