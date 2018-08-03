В Казани снесут террасы ресторанов «Тяп-Ляп» и Twin Peaks на Баумана

Исполком Казани потребовал демонтировать несколько самовольно установленных построек. В перечень попали летние террасы ресторанов «Тяп-Ляп» и Twin Peaks. Об этом сообщается в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Всего в список построек, подлежащих сносу, попали 32 торговых павильона и ларька. Большинство из них расположено по улицам Сахарова, Мавлютова, Адоратского и на проспекте Ямашева. У большинства из построек, судя по официальной информации, не установлен собственник.

В документе уточняется, что самострои должны быть демонтированы до 7 августа. В противном случае их ликвидируют в принудительном порядке до конца лета.

Ранее стало известно, что в Казани снесут 26 торговых павильонов и точек по продаже кваса.