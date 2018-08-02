Власти Уфы перенесут остановку «Бульвар Ибрагимова» почти на год

Администрация Уфы почти на 10 месяцев перенесет остановку общественного транспорта «Бульвар Ибрагимова». Решение принято из-за реставрации «Дома Самоделкина».

С 15 августа этого года по 31 мая 2019 года остановка будет находиться напротив дома №69 по улице Ленина, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Здание по адресу: ул. Ленина, 81, является объектом культурного наследия. Оно построено в 1913 году, входит в зону застройки компании «Жилстройинвест». Компания обязалась отреставрировать «Дом Самоделкина» за свой счет. Застройщик рассчитывает завершить работы к лету 2019-го.