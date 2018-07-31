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ФНС с 1 августа откроет доступ к относившемся к налоговой тайне сведениям

08:18, 31.07.2018
ФНС с 1 августа откроет доступ к относившемся к налоговой тайне сведениям
Фото: ru.wikipedia.org / Stan28121981

С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать на своем сайте через сервис «Прозрачный бизнес» данные о налогоплательщиках, которые раньше считались налоговой тайной.

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства, ФНС начнет выкладывать сведения о среднесписочной численности работников организаций за 2017 год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах и сведения об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.

«Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», — говорится в сообщении ФНС.

Таким образом, в основном нововведения коснутся малого и среднего бизнеса. Ранее в мае ФНС отложила публикацию сведений, с которых сняли режим налоговой тайны, на два месяца.

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