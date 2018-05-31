ФНС отложила публикацию сведений, с которых сняли режим налоговой тайны

Федеральная налоговая служба (ФНС) России отложила на два месяца публикацию сведений о налогоплательщиках, с которых сняли режим налоговой тайны.



«В связи с большим числом обращений со стороны бизнеса, ФНС России приняла решение о предоставлении дополнительного времени компаниям для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной»,— передает «Коммерсант».

Первые данные, содержащие информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников будут опубликованы в открытом доступе 1 августа 2018 года.

Напомним, в 2016 году были приняты изменения в законодательство, снимающие режим налоговой тайны с некоторой информации о налогоплательщике.