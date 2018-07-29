Хамитов поддержал идею провести совещание по «Бережливому правительству» стоя

Следующее заседание Координационного совета по проекту «Бережливое правительство» пройдет в комнате без стульев. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поддержал такую идею.

«Я согласен: стульев не будет – будет информация о результатах, и каждый министр возле своего стенда в течение минуты-двух доложит, где он находится, как он работает», — цитирует Хамитова портал «Горобзор».

Руководитель проекта Владимир Арженцов («Росатом») предложил провести совещание в комнате обея (большая комната, яп.) – инструмент, заимствованный из японской практики менеджмента. Речь идет о своеобразном оперативном центре управления проектом «Бережливое правительство». Это специально оборудованный кабинет, на стенах которого закреплены карты, графики, результаты мониторинга проделанной работы и прочее.

Арженцов подчеркнул, что совещание должно продлиться не более 40 минут.