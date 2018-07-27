Суд отправил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под стражу на 2 месяца

Суд первой инстанции Еревана отправил под арест на 2 месяца бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специальную следственную службу страны, Кочаряну выдвинули обвинение в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.



«На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1 и 2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй», сообщили в ведомстве.

Кочарян был президентом Армении в 1998—2008 годах.