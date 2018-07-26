В Удмуртии ФСБ нашла целый арсенал у задержанных членов преступных групп

Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии лидеров и активных участников организованных преступных групп. Оперативники нашли у подозреваемых огнестрельное оружие.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты три обреза гладкоствольных охотничьих ружей и пистолет-пулемет», — цитирует сообщение пресс-службы УФСБ по республике агентство «Сусанин».

По данным правоохранителей, преступные группы занимались вымогательством, незаконной банковской и игорной деятельностью.

Отмечается, что оружие не планировалось использовать в террористической деятельности. По факту незаконного оборота оружия возбудили уголовные дела по статье 222 УК РФ.