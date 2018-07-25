В Казань из Гонконга прислали контрафактный Кубок ФИФА

Казанская таможня обнаружила в международном почтовом отправлении из Гонконга контрафактный Кубок ФИФА.



«Изделие золотистого цвета представляло собой две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар. В его основании имелись надписи: «1974 Deutschland», «1978 Argentina», «1982 Italia», «1986 Argentina», «1990 Germany», «1994 Brazil», «1998 France», «2002 Brazil», «2006 Italia», «2010 Spain», «2014 Germany»», — говорится в сообщении ведомства.

В ФИФА подтвердили, что изделие является контрафактным. Кубок в соответствии с законом вернут отправителю в Гонконг.

Ранее сотрудники оренбургской таможни изъяли контрафактные вещи с символикой ЧМ-2018.