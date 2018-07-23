Брат главы Камполян отказался от признания в хищении 20 млн рублей

Сегодня в Нижнекамске стартовал процесс по делу о мошенничестве на строительстве рыбоводно-рекреационного кластера в зоне АЭС. На заседании подсудимый Василий Павлов отказался от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Дело будет рассмотрено по существу с допросом свидетелей, потерпевших и изучением доказательств, уточнили в суде.

Напомним, на предварительном следствии обвиняемый экс-директор ООО «Камстройпроект-НК» и брат главы Камских Полян полностью признал вину в хищении 19,6 млн рублей, а также в том, что лично уничтожал доказательства свой вины.

По версии Следкома и прокуратуры, Павлов в 2011 году сначала перечислил средства по договору субподряда с компанией «ДомстройАрт» на строительно-монтажные работы и закупку материалов, а потом попросил вернуть их уже наличными, в результате работы так и не были выполнены.

Напомним, в проект рыбзавода и рыбацкой деревни в Нижнекамском районе было вложено 250 млн бюджетных рублей, однако сдали объект лишь на бумаге. Эксперты посчитали: бюджет переплатил 50 млн вследствие завышения объема работ.