Минниханов — имамам: «Мы должны быть едины в языковом вопросе!»

Сегодня президент Татарстана обратился к участникам IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, который проходит в эти минуты в Казани, с призывом поддержать работу по сохранению родных языков:

— Сохранить татарскую культуру нам помогают три вещи — это родной язык, национальная одежда и национальные обычаи. В Татарстане и Башкортостане мы хорошо работаем в этом направлении. Но в других регионах, кроме как в мечетях, такая работа не ведется, поэтому мы должны работать вместе с вами. Мы должны быть едины в языковом вопросе! Нам важно ваше мнение, — подчеркнул Рустам Минниханов, выступая на татарском языке.



Форум посвящен национальной самобытности и религии татар. В его работе принимают участие свыше 1000 религиозных деятелей из 60 регионов России.



