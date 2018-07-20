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Минниханов — имамам: «Мы должны быть едины в языковом вопросе!»

09:56, 20.07.2018 3

Сегодня президент Татарстана обратился к участникам IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, который проходит в эти минуты в Казани, с призывом поддержать работу по сохранению родных языков:

— Сохранить татарскую культуру нам помогают три вещи — это родной язык, национальная одежда и национальные обычаи. В Татарстане и Башкортостане мы хорошо работаем в этом направлении. Но в других регионах, кроме как в мечетях, такая работа не ведется, поэтому мы должны работать вместе с вами. Мы должны быть едины в языковом вопросе! Нам важно ваше мнение, — подчеркнул Рустам Минниханов, выступая на татарском языке.

Форум посвящен национальной самобытности и религии татар. В его работе принимают участие свыше 1000 религиозных деятелей из 60 регионов России.


ОбществоКультура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:48
    Татарин называющий Башкортостан Башкирией, это очень странно, это по крайней мере неуважение к татарскому языку и башкирскому народу.
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  • Анонимно 10:54
    Чем плохо название Башкирия?
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  • Анонимно 10:59
    Татарстан тоже татарией недавно назывался. И звучало как то красивее.
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