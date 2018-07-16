Good Game проведет pre-ICO в Казани

Привлеченные в ходе pre-ICO средства в размере $ 3 млн основатели Good Game планируют до конца 2018 года инвестировать в открытие еще 15 центров в Москве, Нижнекамске, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Ижевске, Саратове, Самаре, Пензе, Нижнем Новгороде, Ярославле, Балашихе, Оренбурге, Ульяновске и Челябинске.

В январе 2019 года компания планирует выйти на ICO и привлечь $ 20 млн на увеличение сети клубов до 100 в течение года. В планах создание международной сети из 500 клубов, работающих в России, Европе, Китае и Южной Корее.

«Идея создания клуба появилась у нас в декабре 2017 года, когда мы сами стали посещать такие заведения в Казани и поняли, что нам не очень комфортно в них находиться — они рассчитаны на масс-сектор и очень большое количество людей, в них шумно и неуютно, — рассказывает CEO Good Game Ильяс Мамонтов. — За два месяца мы открыли собственный клуб премиум-класса на 20 игровых мест, разделенных на четыре зоны, в каждой из которых по пять компьютеров, отличная шумоизоляция и каждому члену клуба гарантирован индивидуальный подход».

Good Game — это закрытый клуб: попасть в него может тот, кто приобрел карту одной из трех категорий — Bronze, Silver или Gold. «Покупая депозитную карту, человек становится частью клуба и нашего сообщества, объединенного киберспортом и онлайн-играми, — рассказывает Ильяс Мамонтов. — Мы пытались сделать историю для себя, чтобы нам самим было комфортно. И получилось у нас достаточно неплохо, потому что в первый же месяц люди пришли и заполнили компьютерный клуб».

В открытие казанского клуба было инвестировано 10 млн рублей. Ожидаемый срок окупаемости составит два года.

Цена одного токена Good Game равна 1 часу, проведенному в клубе, или $ 1,78. Инвесторам предлагается выкупить пай — одно игровое место, комнату из пяти игровых мест либо купить1 клуб. «Если человек хочет вложить больше, мы готовы обсуждать это отдельно», — поясняет Ильяс Мамонтов.

Инвесторы, входящие в проект на этапе pre-ICO, получают дополнительное преимущество – в виде дивидендов в размере до 25 процентов в годовом эквиваленте.

«Большинство проектов ICO являются облачными и виртуальными. Люди собирают деньги на идею, не имея разработок. У нас уже есть пример того, на что можно посмотреть — это наш клуб, который находится в Казани, — говорит CEO проекта. — Наш токен является стабильной валютой, потому что мы привязаны к оффлайн-локациям. И мы развиваемся в перспективной индустрии киберспорта. Это история голубого океана. Мы уверены, что наш токен не будет падать, потому что мы привязаны к недвижимости, к реальным игровым местам. Мы не исчезнем».