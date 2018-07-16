В России создадут новую схему включения граждан в систему пенсионного капитала

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) дополнят новой схемой включения граждан в систему. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Предложена новая схема включения граждан. Она очень элегантная, смысл ее состоит в том, что она позволяет одновременно объединить включение гражданина и передачу средств ОПС в новую систему», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Счетной палате заявили о случаях инвестирования пенсионных накоплений умерших граждан.