Ринат Юзаев: проект ТНВ «Черное Озеро» в зоне внимания пиратов

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

Цикл «Черное озеро» снимает группа документального кино творческого объединения «7 дней». Первый фильм «Васильевский каннибал» вышел в эфир в октябре 2013 года. За это время цикл стал одним из самых рейтинговых проектов телекомпании «Новый Век», получил несколько профессиональных наград: на конкурсе «Фемида года» в 2014 году «Черное озеро» было признано лучшим в номинации телепроектов, а в 2015 фильм цикла победил в республиканском конкурсе на лучший телепроект по профилактике и противодействию терроризму. Сейчас снято уже более 80-и серий. Цикл «Черное озеро» представляет режиссер Ринат Юзаев.

— Как пришла идея проекта?

Идея реконструировать события резонансных уголовных дел в Татарстане принадлежит Ильшату Юнусовичу Аминову, генеральному директору телерадиокомпании. Надо понимать, что создать цикл фильмов, повествующий о раскрытии преступлений, невозможно без помощи сотрудников правоохранительных органов. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Верховный суд, Прокуратура, Управление федеральной службы исполнения наказаний, Следственное управление Следственного комитета и другие организации — все оказывают содействие в проведении съемок. Полицейские, следователи, прокуроры, судьи, криминалисты, судмедэксперты раскрывают неизвестные подробности громких уголовных дел.

У истоков проекта «Черно озеро» стоял его вдохновитель Максим Владимирович Беляев, заместитель председателя Верховного суда РТ. А название проекту — «Черное Озеро» — дало узнаваемое место в центре Казани, где сосредоточены офисы всех силовых структур Татарстана. Команда на тот момент уже была слаженная, поскольку мы параллельно делали проект «Соотечественники». Съемочная группа просто переключились на новую задачу. В качестве ведущего был приглашен актер Ринат Ибрагимов, а после его отъезда в Петербург лицом программы стал Денис Силантьев, известный по программе «Перехват».

— Что самое сложное в создании цикла передач «Черное Озеро»?

Лично для меня, как режиссера проекта, трудность лишь одна. Честно говоря, — не всегда приятно складывать по кирпичику части криминальной драмы, со всех сторон раскрывать в подробностях страшные поступки лиц, совершивших преступления. Но это мое субъективное мнение, я не любитель криминальных программ. И сам их не смотрю (чужие), но для «Черного озера» делаю исключение (смеется).

С удовольствием бы снял «Короля Лира», но надо уметь говорить и о темных сторонах человеческой души. Порой в уголовных делах такие сюжеты, что как раз под стать Шекспиру. Просто бандиты и уголовники — это одно, люди выбрали свой жизненный путь. Но детоубийцы, друзья — предатели, жены, «заказывающие» мужей — что происходит с обычными людьми? Вот этого понять невозможно. Так что, как ни странно, этот проект сравним с социальной миссией телеканала «Культура». Мы также оставляем потомкам богатый материал для размышлений о смысле жизни.

— Объясните большую популярность проекта в социальных сетях и, в частности, на канале Youtube. Там даже двойники вашего проекта периодически возникают.

С одной стороны, это, конечно, приятно и классно, что люди смотрят, оценивают твой труд. Наверное, подкупает то, что съемочная группа выезжает в реальные места совершения преступлений в разные районы Татарстана, для нас распахиваются многие закрытые двери: в судебных архивах, тюрьмах, СИЗО, исправительных колониях, криминалистических лабораториях.

Но другое дело, когда нарушают авторские права и откровенно воруют контент.

Ред: Более 50 серий цикла документальных фильмов «Черное Озеро» были размещены на YouTube на пиратским канале с одноименным названием. Логотип телекомпании «Новый Век» закрывался другой эмблемой. PR отделу ТНВ удалось доказать факт нарушения авторских прав. После рассмотрения жалобы пиратский контент был заблокирован YouTube. (Короткая ссылка на авторский контент: https://goo.gl/YZti31).

Кроме того, на пиратских сайтах вырезают «шапку» — название, и финальные титры с именами людей, которые участвовали в создании фильма. Обидно, что «пираты» еще и фильмы наши «обзывают» по-своему, добавляют «чернухи». Хотя у нас другая задача — этот цикл не о преступниках, а о тех, кто всю эту «нечисть» из нашей жизни вычищает. Чтобы бороться с недобросовестными каналами на Youtube, нам приходиться доказывать, что это наш авторский контент, подключать юридическую службу. Внимание «пиратов» еще раз подтверждает, что криминальные истории многим интересны. Молодежь любит «страшилки». Сами правоохранители смотрят эту программу. Есть и те поклонники, кто находится, как говорится, по ту сторону закона. Конечно, хотелось бы, чтобы также активно смотрели нашу программу «Соотечественники», в который рассказывается о великих людях, связанных с Татарстаном. Такие классные фильмы в этой программе делаем, а их не так хорошо смотрят (ред: с сожалением).

— Какие интересные моменты связаны с проектом «Черное озеро»?

Для меня интересен сам процесс общения с героями программы. В основном это отставные либо действующие сотрудники МВД, прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета. Иногда бывают и более необычные герои. Например, снимали фильм «Банда Чекиста» — о расследовании деяний организованной преступной группы в Альметьевске. Тогда нам удалось поговорить с самим Чекистом, человеком, который держал под контролем этот город в 90-е годы. Вообще самое ценное — это рассказы очевидцев. Так, в 1992 году Казань потрясло нападение на Управление специальной связи. Преступник Андрей Шпагонов убил 9 человек и одну женщину тяжело ранил. Она выжила чудом, согласилась нам дать интервью, и ее рассказ стал основой фильма «Последний свидетель». И это не заменить никакими реконструкциями! Андрей Шпагонов, кстати, был приговорен к смертной казни, и в 1995 году приговор был приведен в исполнение.

Несколько раз было и так, что человек совершил что-то, получил срок. Мы эту историю отразили в фильме. А он вышел на свободу, хочет все начать с чистого листа и просит убрать тот или иной фильм. Но, как говорится, в телевизионном формате у преступлений нет срока давности.

— Сколько еще может прожить этот проект?

Пока человек алчен и слаб, убивает, ворует, насилует, проект будет существовать. Будут резонансные уголовные дела, будем и мы делать нашу работу — рассказывать с экрана телевизора о борьбе с преступностью.