Роберто Карлос: «Мне больше всего понравился Дзюба»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос в комментарии Sport24.ru оценил уровень ЧМ-2018 в России:

— У меня много друзей в сборной Хорватии. Но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов. Организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира. Жаль, но Бразилия не показала самую оптимальную игру. Хотя игроки у нас отличные. Ждем 2022 года. Из России мне больше всего понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды — ее взаимодействие с болельщиками, — сказал экс-футболист мадридского «Реала».

