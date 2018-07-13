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Роберто Карлос: «Мне больше всего понравился Дзюба»

16:08, 13.07.2018

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос в комментарии Sport24.ru оценил уровень ЧМ-2018 в России:

— У меня много друзей в сборной Хорватии. Но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов. Организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира. Жаль, но Бразилия не показала самую оптимальную игру. Хотя игроки у нас отличные. Ждем 2022 года. Из России мне больше всего понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды — ее взаимодействие с болельщиками, — сказал экс-футболист мадридского «Реала».

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