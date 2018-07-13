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Пропавшего английского болельщика нашли в Москве

10:13, 13.07.2018
Пропавшего английского болельщика нашли в Москве
Фото: Олег Тихонов / «Реально время»

Пропавший в Самаре английский болельщик Дуглас Мортон найден в Москве. Мужчина находится в одной из гостиниц города.

Столичное управление МВД проинформировало посольство Великобритании о местонахождении болельщика. В полиции уточнили, что он приехал в среду на Казанский вокзал Москвы.

Напомним, Дуглас Мортон исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы, которая проходила в Нижнем Новгороде. После матча болельщик намеревался поехать в Москву, но перестал выходить на связь. На следующий день искать мужчину начали полицейские. Также информация о его поисках появилась в соцсетях.

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