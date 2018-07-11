Moody's повышает оценку кредитоспособности «Ак Барс» Банка и меняет прогноз со стабильного на позитивный

Moody's повышает оценку собственной кредитоспособности «Ак Барс» Банка и меняет прогноз по депозитному рейтингу со стабильного на позитивный

10 июля рейтинговое агентство Moody's Investor Service повысило оценку собственной кредитоспособности «Ак Барс» Банка (BCA) с «caa1» до уровня «b3». Moody's также подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валютах «Ак Барс» Банка на уровне В2, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Долгосрочный депозитный рейтинг контрагента в национальной и иностранной валютах был повышен с уровня B2 до В1 при повышении качества оценки риска контрагента с уровня B2 до B1.

Согласно заключению Moody's, ключевыми факторами, повлиявшими на положительный пересмотр оценки собственной кредитоспособности «Ак Барс» Банка, стали оптимизация структуры баланса и увеличение капитала банка на фоне стабилизирующейся макроэкономической ситуации в России. Устойчивая база фондирования и комфортный уровень ликвидности способствуют росту оценки собственной кредитоспособности банка.

Рейтинговое агентство отмечает улучшение качества кредитного портфеля, что подтверждает сокращение проблемных кредитов банка до 9,7% от всего объема кредитов на конец 2017 года с 15,2% в 2016-м. Оптимизация была достигнута благодаря продаже и частичному погашению рискованных кредитов. Moody's прогнозирует дальнейшее умеренное улучшение качества активов банка.

Изменение прогноза по долгосрочному депозитному рейтингу в национальной и иностранной валютах отражает мнение агентства о вероятности его повышения в случае дальнейшего развития банка в сторону финансовой независимости, улучшения качества активов и сохранения тренда по повышению доходности.

ПАО «Ак Барс» Банк

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