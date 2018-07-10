Власти Йошкар-Олы установят в городе 11 дорожных комплексов

Власти Йошкар-Олы намерены установить в городе 11 комплексов регулирования дорожного движения. Они будут включать в себя светофоры, ограждения, разметку и искусственные неровности.

Такими комплексами будут оборудованы Гомзов, Девятый микрорайон, Ремзавод и другие районы города, передает «Марийская правда».

Комплексы оборудует оренбургская компания «Вектор».

«Они включают в себя пешеходные светофоры Т-7, ограждения, разметку и ИДН — искусственные дорожные неровности, в народе «лежачие полицейские», — сказал начальник отдела управления дорожным хозяйством мэрии Йошкар-Олы Игорь Подольский.