Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» объединят с европейской eCall

Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и европейскую eCall объединят для помощи автовладельцам вне зависимости от места, где находится автомобиль и где он был выпущен.

Объединенный механизм уже тестируется в пилотной программе с Министерством транспорта Финляндии. При этом Европейская экономическая комиссия ООН утвердила общие правила для сервисов, сообщают «Известия».

Благодаря сопряжению двух систем российские автомобили на территории ЕС и европейские автомобили в России смогут вызвать экстренную помощь.



Ранее стало известно, что терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» собираются оснастить кнопкой для заказа коммерческих услуг.