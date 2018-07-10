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Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» объединят с европейской eCall

06:59, 10.07.2018
Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» объединят с европейской eCall
Фото: commons.wikimedia.org

Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и европейскую eCall объединят для помощи автовладельцам вне зависимости от места, где находится автомобиль и где он был выпущен.

Объединенный механизм уже тестируется в пилотной программе с Министерством транспорта Финляндии. При этом Европейская экономическая комиссия ООН утвердила общие правила для сервисов, сообщают «Известия».

Благодаря сопряжению двух систем российские автомобили на территории ЕС и европейские автомобили в России смогут вызвать экстренную помощь.

Ранее стало известно, что терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» собираются оснастить кнопкой для заказа коммерческих услуг.

ТехнологииIT
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