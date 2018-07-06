МВД прекратило уголовное дело о продаже наркотиков в отношении матери ребенка-инвалида

МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в отношении Екатерины Конновой. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата. В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — цитирует ее ТАСС.

Издание напоминает, что Екатерина Коннова пыталась продать ненужное ей лекарство, содержащее психотропное вещество диазепам. Она была задержана полицейскими, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».