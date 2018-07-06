Более 20 человек погибли из-за взрывов в Мексике

Как минимум 24 человека погибли в результате взрывов на заводе фейерверков в Мексике. Пострадали по меньшей мере 49 человек.



Предположительно, на производствах фейрверков, уничтоженных взрывами, не соблюдались правила безопасности, сообщает «Интерфакс».

Серия взрывов произошла в районе Тультепек в часе езды к северу от Мехико с населением около 130 тыс. человек.

Отмечается, что в районе находится скопление небольших заводов по производству фейерверков. За последние два года из-за взрывов на таком производстве погибли не менее 70 человек.