Бразилия впервые за 8 лет закупила пшеницу в России

Бразилия впервые за 8 лет закупила партию пшеницы из России. И это, несмотря на снятие запрета на импорт из РФ еще в декабре прошлого года.

«Три мукомольных завода на северо-востоке Бразилии закупили 25 метрических тонн пшеницы у агрохолдинга «Содружество» с поставкой в июле», — приводит данные бразильской консалтинговой компании Trigo & Farinhas Bloomberg.

Предполагается, что в будущем и другие российские компании смогут отправлять пшеницу в Бразилию.

Напомним, объем экспорта зерна из России с начала сельхозсезона по состоянию на 13 июня составил 50,5 млн тонн, что на 47 процентов больше аналогичного показателя 2017 года.