Экс-глава Минюста РТ стал адвокатом бывшего ректора КХТИ

Фото: Реальное время

Новым адвокатом бывшего ректора КНИТУ-КХТИ стал Мидхат Курманов. Эту информацию бывший глава Минюста РТ лично подтвердил «Реальному времени», сообщив, что заключил соглашение с Германом Дьяконовым две недели назад.

Напомним, Дьяконов находится под стражей по делу о мошенничестве с августа 2017 года. Последний раз срок его ареста продлевался до 27 июля.